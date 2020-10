Autunno, quando Oropa è d’oro

Dopo una primavera chiusi in casa, ci meritiamo un autunno a colori. E i boschi che circondano il Santuario di Oropa sono un luogo straordinario dove ammirare lo spettacolo del foliage che si ripete a ogni fine estate.

Questo è il momento giusto per le passeggiate lungo i sentieri della Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa che si snodano tra pendii incendiati di rosso, giallo, ocra, magenta, porpora. Tra i percorsi più belli per immergersi tra i colori delle foglie ci sono quelli del Sacro Monte e la Passeggiata dei Preti, due itinerari ben segnalati, facili e adatti a chi vuole passare qualche ora all'aperto, nell'aria frizzante dei mille metri, a godersi uno spettacolo naturale ogni anno diverso e sorprendente. Ma una giornata d'autunno a Oropa significa anche calore, accoglienza e cose buone. Da ottobre infatti i ristoranti di Oropa proporranno un menù stagionale che è legato alla tradizione biellese.

Non solo la celebre polenta concia, dunque, ma piatti a base di funghi, castagne, frutti e verdure di stagione a chilometro zero per rinnovare, anche a tavola, il legame tra la cucina e il paesaggio. Tra gli appuntamenti di questa stagione segnaliamo:

DOMENICA 11 OTTOBRE: passeggiata tra i colori dell'autunno Programma: • Ore 10:00 — Visita guidata al Giardino Botanico e, con un facile itinerario ad anello per tutti, alla Conca di Oropa, per scoprire nuovi punti di vista sulle colorazioni autunnali. • Ore 15:00 — Visita guidata al Giardino Botanico e, con un facile itinerario ad anello per tutti, alla Conca di Oropa, per scoprire nuovi punti di vista sulle colorazioni autunnali. • Ore 17:00 - Degustazione gratuita degli infusi del Giardino. Attività gratuita riservata ad un massimo di 12 persone (con prenotazione obbligatoria) adatte a tutti con Accompagnatore naturalistico abilitato.

DOMENICA 18 OTTOBRE: Castagnata e il Mercatino degli Hobbisti L'Associazione Agro Montis organizza domenica 18 ottobre 2020 la castagnata del Santuario di Oropa in occasione del foliage autunnale. Durante la giornata è previsto il mercatino degli hobbisti, con manufatti artigianali, oggetti in legno e prodotti tipici. Per la castagnata verranno utilizzate esclusivamente castagne biellesi, a km zero. La Conca di Oropa è ricca di castagni, un albero che soprattutto in passato costituiva una vera e propria fonte di vita grazie alle molteplici possibilità di utilizzo della pianta e dei suoi prodotti, come la farina. Alimento essenziale per le popolazioni montane, le castagne e i prodotti derivati sono oggi un'occasione per riscoprire i sapori di una volta, dalle caldarroste alle castagne con burro e lardo, fino alla minestra di latte e castagne e ai deliziosi dessert.

Programma: • Dalle ore 10 alle ore 17: mercatino degli hobbisti nel primo piazzale del Santuario • Alle ore 14.30: Distribuzione delle caldarroste e del vin brulè