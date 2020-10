Su il sipario per il festival "ContemporaneA. Parole e storie di donne"

Ha preso il via questa mattina il festival “ContemporaneA. Parole e storie di donne”, che proseguirà ancora per tutta la giornata di domani. Il progetto nasce all’interno dell’associazione BI-BOx, da un’idea di Irene Finiguerra e Barbara Masoni, in collaborazione con la libreria Vittorio Giovannacci di Biella. Presente all'inaugurazione del festival anche il Prefetto Fabrizia Triolo.

“Con ContemporaneA. Parole e storie di donne vogliamo creare un progetto, uno spazio dove confrontarsi, sognare e progettare, dove ascoltare gli interventi di scrittrici, artiste, imprenditrici” spiegano le organizzatrici. “Una vocazione multidisciplinare e inclusiva che, da giugno con il rendez-vous sui social e a ottobre in presenza in occasione del festival, si fa contenitore di appuntamenti portatori di innovazione e cambiamento, come antidoto allo sviluppo di stereotipi, di passioni, ideali, esperienze, conversazioni, letteratura, spettacolo, teatro, musica ed emozioni”.

Tutti gli eventi si sono svolti e si svolgeranno a Palazzo Gromo Losa, tranne quando diversamente indicato.

Ecco il programma della giornata di domani e dell'evento off previsto per giovedì 15 ottobre:

Ore 9.30 - Colazione con Francesca Angeleri, nata a Savigliano il 4 giugno del 1974 sotto il segno dei gemelli. Ha cominciato a scrivere per Il Manifesto. La prima intervista fu a Mario Monicelli. Collabora intensamente con il Corriere della Sera. Adora fare le interviste. Ha scritto il libro In cibo Veritas tratto dalla rubrica che ha curato per diversi anni su La Stampa. Donna Moderna (anche come collaboratrice della rivista). Interprete, autrice e co produttrice del documentario Magna Istria. Bionda, buddista, innamorata. Soprattutto, mamma di Leone. Modera Roberto Azzoni, giornalista professionista dal 1992, è direttore di Eco di Biella da un decennio, è stato anche direttore del Corriere di Novara per tre anni e collaboratore di quotidiani e riviste nazionali; ha scritto alcuni libri sul Biellese. Ha vinto il premio Pella di giornalismo conferito a Palazzo Chigi a Roma nel 2003.

Ore 10.30 - Caffè con le ragazze – Il morso della vipera (Garzanti). Incontro con Alice Basso, nata nel 1979 a Milano, ora vive in un ridente borgo medievale fuori Torino. Lavora per diverse case editrici come redattrice, traduttrice, valutatrice di proposte editoriali. Nel tempo libero finge di avere ancora vent’anni, canta e scrive canzoni rock. Suona il sassofono, ama disegnare, cucina male, guida ancora peggio e di sport nemmeno a parlarne. Con Garzanti ha pubblicato tutte le avventure della ghostwriter Vani Sarca.

Ore 11.30 - Il futuro del lavoro è femmina. Come lavoreremo domani. Incontro con Silvia Zanella, manager internazionale, si occupa e scrive di Futuro del Lavoro, autrice per Mondadori, FrancoAngeli, Hoepli, Bompiani, speaker TedX, giornalista professionista e formatrice. Il suo ultimo libro è Il futuro del lavoro è femmina (Bompiani).

Modera Silvia Basiglio, psicologa del Lavoro e delle Organizzazioni, opera da vent'anni in aziende manifatturiere complesse come HR Manager. Fondatrice, nel 2017, del network Officine Lavoro.

con il sostegno di Lions Valli Biellesi.

Ore 12.30 - presso Ristorante Antico Comune (Piazza Cisterna, 16)

Tu chi sei? Le vite degli altri. La scrittura di Elizabeth Strout. Pranzo con Elena Varvello

Ore 15.00 - Solo un ragazzo (Einaudi). Incontro con Elena Varvello, nata a Torino nel 1971, dove è docente presso la Scuola Holden. Ha pubblicato le raccolte di poesie Perseveranza è salutare (Portofranco, 2002) e Atlanti (Canopo, 2004). Con i racconti L'economia delle cose (Fandango, 2007) ha vinto il Premio Settembrini, è stata selezionata dal Premio Strega e nel 2008 ha vinto il Premio Bagutta Opera prima. Nel 2011 ha pubblicato il suo primo romanzo, La luce perfetta del giorno (Fandango). Per Einaudi ha pubblicato La vita felice (2016); tradotto in numerosi Paesi, è stato uno dei libri di narrativa straniera - unico titolo italiano della classifica insieme a Elena Ferrante - piú venduti in Gran Bretagna nel 2018. I diritti cinematografici di La vita felice sono stati opzionati.

Ore 16.00 - Caffè con le ragazze – Il romanzo della rosa (ADD Editore). Incontro con Anna Peyron, fondatrice di un importante vivaio a Castagneto Po, specializzato nella coltivazione di rose antiche e botaniche, ortensie, clematidi, piante e bulbi per amatori. Nel 2012 a Orticola ha vinto il premio “Io donna” del Corriere della Sera.

Ore 17.00 - Mara. Una donna del Novecento (Ponte alle Grazie). Incontro con Ritanna Armeni, giornalista, saggista, conduttrice televisiva e scrittrice. Ha lavorato a Il Manifesto, Il Mondo, Rinascita, l’Unità. Ha condotto la trasmissione Otto e mezzo con Giuliano Ferrara. Attualmente scrive per l’Osservatore romano, Il Foglio, Rocca.

con il sostegno di InnerWheel Biella.

Ore 18.00 - La mia storia libera – Incontro con Rossana De Michele, CEO e founder Storielibere.fm. È regista, produttore, autore, manager televisivo e radiofonico. Ha lavorato per le principali emittenti tra cui RAI, Mediaset, SKY, ViaCom, il Gruppo Editoriale l’Espresso. Come documentarista ha realizzato nel 2015 “Prog Revolution”, presentato al Trieste Film Festival. Il suo ultimo lavoro è “Fernanda Pivano, l’altra America”, del 2017.

Modera Giulia Perona, social media editor e podcast editor per Vanity Fair Italia, ha pubblicato un racconto nella raccolta Brave con la lingua (Autori Riuniti, 2018). Dal 2016 lavora a Senza rossetto insieme a Giulia Cuter con cui ha scritto Le ragazze stanno bene (HarperCollins, 2020).

Ore 19.00 - presso Palazzo Ferrero Caffè Bistrot (Corso del Piazzo, 25)

Scrittori per scrittrici: aperitivo letterario con Raffaele Riba

Raffaele Riba, nel 2014 esce il suo primo romanzo Un giorno per disfare per i tipi di 66thand2nd. Nel 2015, per Loescher, scrive il romanzo Abbi pure paura, mentre nel 2018 è uscito il suo terzo libro La custodia dei cieli profondi (ancora per 66thand2nd). Oggi lavora come editor di narrativa italiana, è tra i curatori della rassegna culturale scrittorincittà e insegna scrittura alla Scuola Holden.

Modera Gianmario Pilo, ideatore con Marco Cassini del festival della lettura di Ivrea, La grande invasione.

Ore 21.00 - Ricordati di Bach (Einaudi). Incontro con Alice Cappagli. Livornese, ha suonato il violoncello nell'orchestra del Teatro alla Scala per 37 anni. Ha pubblicato per Statale 11 un racconto a tema musicale dal titolo “Una grande esecuzione” (2010). Per Einaudi ha pubblicato nel 2019 “Niente caffè per Spinoza”.

in collaborazione con Istituto Musicale Perosi.

Evento off - Giovedì 15 ottobre ore 21

25 anni di passione per l'arte: dalla Collezione alla Fondazione. Incontro con Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, collezionista d’arte e fondatrice della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino con sedi a Madrid e Guarene, membro di varie istituzioni d’arte internazionali. Organizzato con il sostegno di Lions Biella Bugella Civitas.