Scontro auto moto in via Rosselli a Biella, 17enne in Ospedale

Incidente tra auto moto intorno alle 13 di ieri, 9 ottobre, in via Rosselli a Biella. Per cause al vaglio della polizia locale di Occhieppo Inferiore intervenuta sul posto, si sono scontrate una Mercedes condotta da una 25enne di Donato e un ciclomotore guidato da un diciassettenne. Con lui anche un coetaneo, trasportato in Ospedale per aver riportato delle ferite nello scontro. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.