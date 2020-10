Furto in un'abitazione di Borriana, nel mirino dei ladri una TV e alcuni attrezzi da giardinaggio

Furto in un'abitazione di via Rossetti a Borriana. Forse a causa di una porta lasciata aperta per sbaglio, i ladri si sono introdotti senza sforzo nella casa, per poi asportare un televisore, un decespugliatore, una motosega e altri attrezzi da giardinaggio. Ad allertare l'inquilina, una donna di 25 anni, sono stati i vicini di casa. Una volta scoperto il fatto, la stessa non ha potuto fare altro che rivolgersi alle forze dell'ordine.