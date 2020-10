Biella, smottamento della riva in via Pollone: Istituito il divieto di sosta

Vista la necessità di regolamentare la circolazione stradale a causa dei danni che il territorio ha subito per via del maltempo, il Comune di Biella ha istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Pollone, nel tratto di stalli dalla parte opposta degli edifici posizionati tra il civico 6 e il civico 22. Il divieto, deciso in seguito al sopralluogo della Protezione Civile sullo smottamento della riva, rimarà attivo fino all'avvenuto ripristino del tratto stradale.