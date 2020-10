Alluvione, il capo di Protezione Civile Angelo Borrelli incontra cittadini e sindaci in Valle Cervo FOTOGALLERY e VIDEO

Dopo la visita del sottosegretario all'ambiente Roberto Morassut, la Valle Cervo ha visto la presenza del capo dipartimento di Protezione Civile Angelo Borrelli nella mattinata di oggi, 9 ottobre. Accolto da sindaci e politici, Borrelli ha incontrato i cittadini per toccare con mano i danni che l'alluvione ha provocato sul territorio. Dopo che il sindaco di Campiglia Maurizio Piatti ha esposto le gravi condizioni in cui versa frazione Malpensà, l'assessore Daniela Casale ha raccontato i danni che l'acqua ha provocato nella sua abitazione. Borrelli ha poi accolto la segnalazione della famiglia Gremmo, che ha chiesto spiegazioni in merito alla messa in sicurezza degli argini del torrente poiché, a causa delle prossime piogge, l'acqua potrebbe danneggiare nuovamente la loro casa. A tal proposito, il capo di Protezione Civile ha assicurato che la messa in sicurezza degli argini rientra nel piano degli interventi di somma urgenza.

Presente una folta delegazione di sindaci, politici e autorità, dal prefetto Fabrizia Triolo ai primi cittadini di Biella, Campiglia e Piedicavallo (Claudio Corradino, Maurizio Piatti e Carlo Rosazza Prin), ai vicesindaci di Biella Giacomo Moscarola e di Rosazza Andreino Zanchetta, agli onorevoli Cristina Patelli e Roberto Pella, all'assessore regionale Marco Gabusi. In prima linea anche Lucia Azzolina, questa volta in veste di ministro al Territorio e il presidente della Provincia di Biella Gian Luca Foglia Barbisin. Il gruppo si è poi spostato all'aeroporto di Cerrione, dove Borrelli sta attualmente incontrando i sindaci biellesi, vercellesi, novaresi e del Verbano Cusio Ossola.