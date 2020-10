Addio a Fabrizio Re, il ricordo dell'Unione Industriale Biellese

È mancato a 58 anni Fabrizio Re. Alla guida di IridesGroup, l’imprenditore biellese ha saputo far crescere la realtà industriale di Irides fino alla creazione, nel 2016, di un vero e proprio gruppo articolato specializzato nel settore delle telecomunicazioni e dell’Ict, sviluppando un’azienda che è ancora in crescita.

Michele Tolu, presidente della Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici dell’Unione Industriale Biellese, afferma: “Ricordo Fabrizio come un imprenditore capace, che non si risparmiava per la sua azienda, che si è distinto come un componente centrale della nostra Sezione. Era una persona con un carattere importante, che riusciva a dare sempre il suo valore aggiunto ad ogni confronto, sempre collaborativo e propositivo”.