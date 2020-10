Viverone, il Comune cerca volontari per le scuole

Il Comune di Viverone sta cercando volontari da impiegare per il controllo degli accessi delle auto nei pressi della scuola primaria, nei tratti recentemente chiusi al traffico per motivi di sicurezza.

E' da ieri, venerdì 9 ottobre, infatti, che è chiusa al traffico Via Umberto I, nel tratto tra l'intersezione con via Scaglia fino a piazza Zerbola, un provvedimento necessario per eseguire lavori di tinteggiatura di un un'abitazione sita sulla stessa Via Umberto I, che richiedono la posa di ponteggio.

Salvo proroghe, la chiusura è in vigore fino al 7 novembre, con mantenimento del passaggio pedonale. Al fine di facilitare la circolazione delle auto, durante questo mese in via Scaglia è istituito il senso unico con direzione obbligatoria verso via Scuole.

I volontari interessati possono comunicare la propria disponibilità all'ufficio segreteria del Comune: l'invito è rivolto ai cittadini in buona salute fisica, con l'impegno di un'ora al giorno, dalle 07:45 alle 08.45, e con l'iscrizione nell’apposito registro che prevede l’assicurazione infortuni.