Il risveglio della Lega Navale Italiana di Biella

“Il coronavirus fa parte ora del nostro orizzonte fisico, culturale, mentale, lavorativo. Abbiamo imparato a convivere con lui, organizzando le nostre esistenze tra leggi, paure e pensieri personali, bolinando al meglio in un universo a volte difficile da interpretare e pieno di contradizioni. La nostra attività associativa di Lega Navale Italiana non si è per tanto fermata. Adesso che la ripresa si fa più consistente e meno timorosa, è tempo di programmazione in vista dei nostri futuri impegni.

La cultura marinara e quella di montagna viaggiano su binari paralleli. Raggiungere vette o effettuare traversate richiedono delle caratteristiche ed una educazione molto simile. Conoscenza, rispetto, determinazione, coraggio, dedizione condivisione, collaborazione, spirito di squadra. Da soli non si fa niente. La LNI si pone come obiettivo la divulgazione di questo modo di essere attraverso le sue iniziative culturali e sportive. Giovedì 15 ottobre, alle 21, presso la nostra sede di Palazzo Ferrero al Piazzo di Biella, verrà presentato il corso preparativo al conseguimento delle patenti nautiche. L’evento si svolgerà nel rispetto delle regole antiCovid19”.