Biella, una cerimonia per ricordare le vittime da coronavirus

L’Associazione Far Pensare, che opera per la tutela dei diritti delle persone malate sul territorio biellese, organizza sabato 10 ottobre alle ore 15, presso il Nuovo Ospedale degli Infermi di Biella nell’area antistante l’obitorio, una cerimonia in memoria di tutte le persone decedute durante la pandemia Covid 19.

Un momento simbolico di raccoglimento per ricordare i deceduti, indipendentemente da quale sia stata la causa del decesso, per essere vicino ai loro familiari e amici, e per ringraziare gli operatori della salute per lo straordinario impegno professionale e umano profuso durante i giorni della pandemia.

Un’iniziativa interreligiosa che coinvolge vari ministri di culto, personalità laiche ed atee e i cittadini tutti in un luogo inclusivo nei confronti delle diverse credenze e sensibilità con l’intento di riunire i lutti individuali delle famiglie in un lutto comunitario.

La manifestazione è aperta a tutta la comunità.