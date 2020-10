Cavaglià, in partenza il progetto Sportello Lavoro

Nella sezione avvisi dell'albo pretorio online del Comune di Cavaglià è pubblicata un'informativa rivolta alle agenzie del lavoro e finalizzata alla collaborazione al progetto “Sportello Lavoro”.

L'Amministrazione intende, infatti, individuare una o più agenzie per creare un servizio pubblico e gratuito a supporto dei cittadini in cerca di primo o nuovo impiego, attraverso incontri di informazione e orientamento da tenersi una volta al mese e per la durata di tre ore circa.

L'informativa indica le modalità di partecipazione al progetto: le agenzie del lavoro devono presentare manifestazione d'interesse entro lunedì 12 ottobre.