Raccolta fondi per il Santuario di San Giovanni, Touscoz: "Confidiamo nell'aiuto di tutti"

L'alluvione dello scorso 3 ottobre ha colpito duramente anche il santuario di San Giovanni d'Andorno, dove una frana ha devastato l'ala Pellegrini recentemente ristrutturata, utilizzata per l'esposizione di mostre nel periodo estivo. Una parte della struttura alberghiera, inoltre, ha perso 10 camere in seguito alle infiltrazioni d'acqua dal tetto in “lose”.

L’amministrazione O.P.L. di San Giovanni insieme all’Associazione Amici di San Giovanni ha quindi lanciato una raccolta fondi per coprire le necessità più urgenti e per ridare vita alla struttura alberghiera e al complesso chiesa-rettoria, che hanno subito notevoli danni. Si è già provveduto al ripristino dell’acquedotto e delle linee elettriche verso la Chiesa e la Rettoria, mentre con un intervento dei volontari sono stati ripuliti i banchi ed i pavimenti della chiesa allagati nella notte dell’alluvione. Le funzioni religio seriprenderanno regolarmente fin da subito.Al momento è già stato redatto un rilievo dei danni, con una previsione di spesa di circa 400mila euro.

"Confidiamo che le istituzioni civili e religiose daranno il loro contributo per avviare i lavori di ripristino in tempi relativamente brevi - spiega il presidente Pier Luigi Touscoz - in modo da essere pronti a ripartire per la prossima estate. Ora è necessario procedere con opere provvisionali per mettere in sicurezza la zona collassata e proteggere la struttura fino a che non sarà ripristinata la viabilità. Dell’esito della raccolta fondi e del suo impiego verrà data la dovuta informazione attraverso i social e i giornali locali, ma oltre alle necessità contingenti chiediamo di agevolare la gestione dell’albergo ristorante che perde 10 camere e subisce indubbie ripercussioni negative anche per il protrarsi dell’emergenza Covid. La titolare è pronta a riprendere l’attività con nuovo spirito dal prossimo mese di novembre, dopo un periodo di chiusura già programmata prima dell’evento catastrofico del 2 ottobre. Vogliamo ringraziare tutti i volontari Alpini, il Gruppo comunale di Protezione Civile e altri cittadini che hanno prestato la loro opera: il loro impegno dà una spinta a risollevare il morale e a impegnarsi per la ricostruzione in tempi brevi. Confidiamo nell’aiuto del Santo precursore per superare questo difficile momento".

Chiunque fosse interessato a fare una donazione, può effettuare un bonifico all'Iban IT11H0760110000000014362131, segnando come causale "Insieme ce la faremo".