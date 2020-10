Fondazione CRB, avviso pubblico per le nomine della Provincia all'Organo di Indirizzo

L'eleggibilità alla carica di consigliere comunale o provinciale, l'assenza di cause ostative alla candidatura e di motivi di ineleggibilità secondo la legge, e l'assenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dal Decreto Legislativo 39/2013, che regola questa materia in relazione agli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico.

Questi sono i requisiti che devono possedere i candidati alla carica di consiglieri dell'Organo di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, il cui statuto attribuisce alla Provincia di Biella il diritto a designarne due, con una durata in carica di 5 anni per il quiquennio 2020-2024.

Entro e non oltre le 12 del giorno 26 ottobre 2020, gli interessati devono presentare la propria candidatura, corredata da dettagliato curriculum vitae dal quale si evinca la competenza alla eventuale designazione, e dalle dichiarazioni indicate sull'avviso, da inviare utilizzando il modello pubblicato sul sito internet provinciale. L'amministrazione provinciale, si riserva di valutare,a propria discrezione, i curricula vitae inviati.

La proposta di candidatura deve essere inviata alla Provincia, esclusivamente tramite spedizione telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it . Il sistema riceve anche la corrispondenza elettronica proveniente da caselle di posta non certificate.

L'amministrazione provinciale declina ogni responsabilità in ordine a pec inviate entro data e ora di scadenza, ma consegnate sul suo server oltre i termini indicati.