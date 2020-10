In 24 alla Rivetti per la prima lezione di minibasket del Teens Biella

Grande successo per la prima lezione del corso di minibasket Teens Basket Biella: 24 i bambini e le bambine dai 5 ai 10 anni che sabato scorso ‎hanno calcato il parquet della palestra Rivetti di Biella. Luciano D'Agostino, presidente e responsabile minibasket del Teens, ha accolto i piccoli con giochi e piccole gare. Il corso sarà gratuito almeno fino al 31 dicembre, ogni sabato dalle 14,30 alle 15,30 per i piccoli dai 5 ai 7 anni, dalle 15,30 alle 16,30 per i più grandi fino ai 10 anni. Il progetto è realizzato con il patrocinio del comune di Biella e in collaborazione con il main sponsor Siviero Davide & C. S. A. S. e la Raspino minibasket school. Informazioni al 335 5879707 o ainfo@teensbasketbiella.com.

Nel weekend il Teens ha organizzato un altro open day minibasket: sabato nella palestra comunale in piazza Salvo D'Acquisto a Pralungo, giochi e sfide a premi per i bambini dai 5 agli 8 anni (10-11,30) e per quelli dai 9 ai 12 anni (11-12). ‎Il corso inizierà sabato 18 ottobre e sarà gratuito fino al 31 dicembre.