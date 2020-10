Biella Rugby, colpo di mercato last minute: dal Top 12 arriva Dario Oghittu

L’ultimo acquisto Brc per la stagione 20/21 è Dario Oghittu, terza linea di Cagliari, in arrivo da Colorno dove ha militato, nelle ultime due stagioni. Prima in Serie A, quando è stato parte attiva alla conquista della promozione, poi in Top 12 dove ha giocato in Coppa Italia nel match Colorno-Medicei.

“Quando mi si è presentata l’opportunità di venire a Biella”, racconta Oghittu, “ho pensato che si trattava di un buon club, con un ottimo progetto. Molti conoscenti nel mondo del rugby mi hanno parlato molto bene del Biella Rugby, così ho deciso di provare. Arriverò venerdì mattina, pronto per la prima amichevole che Biella disputerà a Rovato domenica.

Durante l’anno, oltre a giocare, lavorerò per il club occupandomi del settore giovanile, ma non ho ancora definito i particolari. Mi aspetto un bell’ambiente, un club accogliente…di sentirmi in famiglia. Per quanto riguarda il campionato, mi auguro di cuore di giocare fino alla fine. Alla conquista del Top 12 ho contribuito una volta nel mio recente passato, non vedo l’ora di ritornarci”.

Calendario amichevoli

11 ottobre Rovato (Serie B) vs Brc alle ore 15

18 ottobre Brc vs Verona (Serie A) alle ore 15.30

25 ottobre Valpolicella (Serie A) vs Brc alle ore 15