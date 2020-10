A Padova Ginnastica Biella si fa rispettare

Il 4 ottobre a Padova, Ginnastica Biella ha partecipato al campionato individuale GOLD, con due allieve: Rebecca Cangiano e Veronica Pastorato, entrambe nate nel 2010. La gara è stata portata a termine nel migliore dei modi, piazzandosi rispettivamente sesta e settima nella zona tecnica 1, che comprende le migliori ginnaste del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

"Desideriamo ringraziare nell’occasione - dichiarano i responsabili in una nota stampa - quanti hanno lavorato in questi mesi difficili per preparare questo stagione di gare e appuntamenti sportivi, e quanti ci hanno dato una mano onorandoci delle loro sponsorizzazioni: Michele Saccomano, DM Metalli Srl, Paolo Ghione, Maar Metal Srl, Servo Filippo".