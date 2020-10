Fisco, Pichetto (FI): Gualtieri chiarisca su mancata proroga versamenti

“Nell’ambito di un incontro tra i rappresentanti dei sindacati dei commercialisti ed il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, sarebbe emerso che è responsabilità dei gruppi parlamentari, rispetto al fondo assegnato al Parlamento, se non è stata trovata l’adeguata copertura finanziaria per la proroga generalizzata dei versamenti ad ottobre. E’ assolutamente falso. In primo luogo, perché la proroga avrebbe avuto un peso limitato a circa 10 milioni di euro, rispetto a una manovra di 32 miliardi. E poi la questione non è stata posta in questi termini, visto che c’era stata ampia disponibilità da parte dei gruppi parlamentare a ricercare soluzioni condivise. Disponibilità che chiaramente non può significare accettazione di qualsiasi ipotesi. Se ci fossero stati dei margini per intervenire sarebbe toccato al governo farlo. Gettare adesso sui partiti la responsabilità per la mancata proroga è non solo falso ma anche disonesto intellettualmente e mi auguro che su questa vicenda il ministro Gualtieri dia ampi chiarimenti”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio, Gilberto Pichetto Fratin.