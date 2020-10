Un'artista riscoperta alla Fondazione Cassa di Risparmio

Venerdì 9 ottobre alle ore 17:30 presso la Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (via Garibaldi 17) verrà presentato il libro di Ornella Maglione “Cornelia" Ferraris (1909-1983): "La vita e le opere di un’artista senza confini a Rimella e nel mondo” (Borgosesia,Industria Grafica, 2019).

Il volume ripercorre le vicende artistiche di una donna dalla personalità ricca e affascinante che in gioventù visse a Biella, dove il padre Giovanni, ingegnere chimico, era professore di tessitura. Qui ebbe la prima formazione artistica frequentando l’atelier di Gino Piccioni, l’artista nativo di Foligno che seppe trasmetterle la sua grande capacità di rendere l’essenza del paesaggio e i tocchi penetrativi dell’anima, caratteristiche che pervasero tutta la lunga e poliedrica attività della Ferraris.

A Biella organizzò due personali: nel 1933 e nel 1942, nelle quali le sue vedute della città (Piazza Curiel, Via Torino con la sede dell’Unione Industriale, il Piazzo ex villa Vacciago-Poma, attuale sede della Fondazione CRB) si caratterizzano per i cromatismi rallegranti, la tranquilla luce e la schiettezza del segno.

Diplomatasi all’Accademia Albertina di Torino, frequentò per molto tempo Rimella, testimoniandone i costumi e le usanze con disegni, dipinti, acqueforti e unmanoscritto integralmente trascritto nel libro. Viaggiò in tutto il mondo con una smania di conoscenza dell’uomo e della sua cultura che documentò con incisioni e sculture.