Miagliano, Storie di Piazza presenta i suoi corsi di teatro

Si terrà domenica 11 ottobre alle ore 16 e fino alle ore 18 presso il Lanificio Botto di Miagliano la presentazione dei corsi di teatro dell'associazione Storie di Piazza. La modalità di partecipazione è gratuita previa prenotazione e, oltre alla speciale presentazione, si potranno saggiare alcuni momenti di laboratorio per bambini, ragazzi e adulti.

Dopo la ricca ed apprezzata stagione estiva con le messe in scena all'aperto dei "Mercati del Rinascimento" avvenuti in varie location del Biellese, compreso Miagliano e declinati con titoli e personalizzazioni diverse a seconda delle caratteristiche del sito museale ospitante, ora l'associazione espone la sua offerta formativa per diverse fasce d’età: bambini, ragazzi ed adulti.

Il tema è sempre quello della narrazione dei luoghi con un occhio a valorizzare il nostro territorio, bellissimo ma poco conosciuto, attraverso il mezzo potente del teatro. La presentazione di domenica sarà l'occasione per conoscere l'offerta formativa annuale in forma rinnovata rispetto all’anno scorso, per vivere una piccola esperienza di gioco laboratoriale a seconda dell’età e per porgere domande dirette ai conduttori (Oriana Minnicino e Giulia Marletta per i bambini ed i ragazzi, Francesco Logoteta e Alessio Rocchi per gli adulti e Manuela Tamietti coordinatrice generale).

I corsi si articoleranno in una prima fase da ottobre a fine anno 2020. Si terranno al giovedì pomeriggio per bimbi e ragazzi (dalle 17) ed il mercoledì sera per gli adulti (indicativamente 20.30-22.30) presso i locali della scuola di danza Mambo Forrò a Biella in via Cottolengo. Inizieranno dalla metà di ottobre ed è prevista una prova gratuita su prenotazione. Termineranno a dicembre per un totale di circa 7 incontri.

L'offerta è rivolta a tutti, a coloro che intendano avvicinarsi alla pratica teatrale nell'ottica di fare un'esperienza formativa sia artistica sia personale, senza nessuna richiesta di esperienza pregressa. Il laboratorio teatrale è da sempre il contenitore ideale per esprimersi, giocare, confrontarsi, raccontarsi e conoscersi, un luogo extra quotidiano di valore. L’obiettivo principale dell’associazione è la diffusione della cultura del teatro abbinata al radicamento al territorio e alle sue storie.

Si prega di attenersi alle disposizioni del distanziamento e delle norme igieniche previsti dalle ordinanze.

Prenotazioni whatsapp 320 0982237Informazioni: info@storiedipiazza.it (www.storiedipiazza.it)