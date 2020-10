Ubriaco cade dalla moto, scatta la sanzione per un 59enne di Trivero

Si è messo alla guida del suo ciclomotore dopo aver assunto dell'alcol. L'episodio è accaduto intorno alle 21 di ieri sera, 8 ottobre, a Crevacuore in direzione di Caprile. A finire a terra con il suo mezzo un uomo di 59 anni residente a Trivero Valdilana. Nonostante l'impatto, l'uomo non ha riportato ferite ma è stato trasportato all'ospedale di Borgosesia viste le sue condizioni. Lo stesso è stato quindi sanzionato per guida in stato di ebbrezza.