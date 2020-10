Sottosegretario Morassut nel Biellese, seconda tappa il disastro in Valle Cervo FOTOGALLERY

Si è spostato in Valle Cervo il gruppo che ha accolto il sottosegretario all'ambiente Roberto Morassut, giunto nel Biellese per toccare con mano lo stato dell'arte del territorio martoriato dal maltempo. Mentre scriviamo, il sottosegretario insieme a numerosi politici ha raggiunto il paese di Campiglia. Qui ha incontrato il sindaco Maurizio Piatti, che ha esposto gli ultimi aggiornamenti sulla situazione strade soffermandosi in particolare su frazione Malpensà, che ha urgenza di essere ripristinata al più presto in quanto rappresenta il quartiere che unisce la Valle Cervo in termini di viabilità. Impressionato dalla vista della strada sventrata, il sottosegretario ha ascoltato e accolto con attenzione tutte le problematiche, anche alla presenza dei primi cittadini di Piedicavallo e Rosazza Carlo Rosazza Prin e Francesca Delmastro, che lo hanno condotto successivamente nella visita dei loro rispettivi paesi.

Morassut si è quindi spostato a Rosazza, dove il primo cittadino ha mostrato le varie criticità e in particolare la situazione a regione Fornaca, completamente inghiottita dalle acque. Il gruppo si è poi spostato a Piedicavallo: qui il sindaco ha condotto il sottosegretario alla scoperta dei diversi ponti parcheggiati o distrutti, esponendogli i problemi legati alla viabilità in paese. Ancora una volta, Morassut ha preso appunti e si è mostrato attento alle diverse segnalazioni e rimostranze, confrontadosi anche con alcuni cittadini che gli hanno raccontato gli attimi di paura vissuti nei giorni scorsi. Prossima tappa Valdilana.