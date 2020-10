Scontro tra due auto a Biella, Renault finisce in mezzo ai campi FOTO

Non hanno riportato ferite i conducenti delle due auto che intorno alle 8 di questa mattina, 9 ottobre, si sono scontrate in Corso Bruno Blotto Baldo a Biella. Protagoniste dello scontro, avvenuto per cause ora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, una Renault e un Golf condotti rispettivamente dal una donna di circa 30 anni e da un 25enne. Nell'impatto, la prima ha terminato la sua corsa in mezzo ad un campo di pannocchie. Intervenuti anche i conducenti, che hanno messo in sicurezza i due veicoli e la zona. Illesi i coinvolti, anche se a scopo precauzionale è stata allertata un'ambulanza del 118.