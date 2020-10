Occhieppo Inferiore in lutto, morto a 98 anni il partigiano "Tano"

È improvvisamente mancato all’affetto dei suoi cari Gastone Marchesi, conosciuto da tutti come Tano, ex partigiano stimato da tutti sia ad Occhieppo Inferiore che in provincia. Sempre presente alle manifestazioni partigiane e alla Festa dell’Unità, era molto legato al movimento di Resistenza. I funerali avranno luogo lunedì 12 ottobre alle 9,30 partendo dalla Casa Funeraria Defabianis a Biella per il Tempio Crematorio di Mappano.