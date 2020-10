Il sottosegretario all'ambiente è arrivato a Biella: Prima tappa Fondazione Pistoletto FOTOGALLERY e VIDEO

È arrivato a Biella intorno alle 9,30 il sottosegretario all'ambiente Roberto Morassut, che ha incontrato i vertici di Cittadellarte Michelangelo Pistoletto e Paolo Naldini. Presidente e direttore della Fondazione hanno mostrato all'onorevole i danni del maltempo su Spazio Hydro e lo stato dell'arte in cui versa la struttura. L'artista Pistoletto ha poi raccontato a Morassut quanto accaduto nella tragica notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre, per poi parlare più genericamente del ruolo dell'acqua e dell'importanza di rispettare l'ambiente. Ad accogliere il sottosegretario l'onorevole Cristina Patelli, il senatore Gilberto Pichetto, l'assessore regionale Chiara Caucino, la segretaria provinciale del PD Rita de Lima, il prefetto Fabrizia Triolo, il vicepresidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo, il vicesindaco della Città Giacomo Moscarola, il segretario del PD Piemonte Paolo Furia ed altri esponenti dello stesso partito. Tra poco il gruppo si sposterà in Valle Cervo, a Campiglia.