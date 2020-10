Dopo sei mesi di convalescenza per il covid, Trivero dà il bentornato al suo farmacista FOTO

Erano sei mesi che il dottor Furno, titolare della Farmacia Guelpa di frazione Lora a Trivero Valdilana, non faceva rientro a casa. A fine marzo, il dottore era stato infatti ricoverato in ospedale dopo aver contratto il coronavirus. Molto conosciuto in zona, Furno ha fatto anche parte del consiglio comunale e della Provincia di Biella.

Per sei lunghi mesi ha combattuto contro la malattia, rimanendo a lungo nel reparto di Terapia Intensiva. Inizialmente ricoverato in gravi condizioni, è migliorato a piccoli passi fino alle dimissioni a inizio ottobre.