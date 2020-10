Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, nomina componenti organo di indirizzo

Il sindaco di Biella Claudio Corradino deve procedere alla designazione di due componenti l’Organo di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. I requisiti per la designazione sono i seguenti: possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento della Fondazione o funzionali all’attività della Fondazione stessa e possesso di concreta esperienza operativa (almeno triennale) nell’ambito delle professioni o in campo imprenditoriale o accademico ovvero l’aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati; inesistenza delle cause ostative alla candidatura previste dall’art. 10 del Decreto Legislativo 31.12.2012 n. 235.

La designazione deve altresì soddisfare i requisiti previsti dallo Statuto della Fondazione e dal Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio SpA sottoscritto il 22.04.2015 che la Fondazione stessa ha recepito con apposito Regolamento. I componenti l’Organo di Indirizzo restano in carica per cinque esercizi compreso quello di nomina. Ai componenti l’Organo di Indirizzo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni, un’indennità e un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni nella misura e con le modalità di erogazione determinate dall’Organo di Indirizzo stesso, sentito il Collegio Sindacale.

Eventuali candidature, corredate da: curriculum vitae; dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra; copia di un documento di identità; devono pervenire entro e non oltre il giorno 9 novembre 2020 al seguente recapito: protocollo.comunebiella@pec.it. L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n.679/2016 è contenuta nell’allegato 4 al presente avviso. Il presente avviso e tutti gli allegati sono pubblicati nell’Albo Pretorio on-line del Comune di Biella: albo-biella.piemontefacile.it/internet/albo/albo_dettagli.php.