A Salussola insediata l'amministrazione guidata da Manuela Chioda

La collaborazione tra maggioranza e minoranza ed il NO deciso alla discarica di Brianco.

Questi i punti fondamentali del discorso di insediamento del neo sindaco di Salussola, Manuela Chioda, di fronte al consiglio comunale di mercoledì 7 ottobre. In giunta comunale, insieme al primo cittadino, la conferma a vice sindaco per Valter Pozzo e la novità dell'assessore Massimo Canella.

"Il mio giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana ed alle leggi dello Stato, - ha detto Manuela Chioda - si estende idealmente a tutti, maggioranza e minoranza, perché siamo tutti qui per il bene della nostra comunità: Salussola. Un bene in cui credo fermamente, a cui ho dato tutta me stessa, cercando di portare avanti le nostre idee, i nostri sogni per un paese migliore, dove la gente voglia stare. State certi che ho le idee chiare e sono determinata in questo, ho una squadra che mi sostiene e mi aiuterà a sopportare il peso di questa grande responsabilità, e per questo la ringrazio, come ringrazio i collaboratori del Comune che ci seguiranno e ci aiuteranno in questo percorso".

Il neo sindaco ha sottolineato come la maggioranza abbia il delicato ed importante compito di governare, e come sia altrettanto importante quello della minoranza: "L'opposizione ha il compito di controllare il nostro operato, un compito difficile perché non siamo infallibili, ed avere un controllo aiuta gli amministratori, in genere, a stare più attenti e ponderare meglio le cose. Ma lo ribadisco, il bene del paese è la nostra priorità perché abbiamo Salussola nel cuore, altrimenti non saremmo qui. Voglio rinforzare una cosa, per smorzare gli animi e rassicurarvi per quanto riguarda la discarica del Brianco: ribadiamo il nostro no all’impianto, nonostante che le autorizzazioni siano di competenza dell’ente Provincia di Biella. In continuità con le delibere precedenti, cercheremo di fare tutto quello che la legge ci permetterà per ostacolare il progetto. Ringrazio i cittadini, e ricordo che sono il sindaco, il sindaco di tutti, e sarò a disposizione per ogni necessità, io ed il gruppo ”Uniti per Salussola“".