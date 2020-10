Biella Rugby, l'argentino Cassuti rientra tra i gialloverdi

La terza linea Franco Cassutti che nello scorso febbraio era rientrato in Argentina successivamente al fermo dei campionati dovuto al periodo di emergenza, tornerà a Biella e giocherà per il club nella stagione sportiva 2020/2021.

Corrado Musso, direttore sportivo Biella Rugby Club, commenta così: “Appena siamo venuti a conoscenza della disponibilità di Franco a tornare a Biella, non ci abbiamo pensato un secondo. Siamo consapevoli di portarci a casa uno dei giocatori più forti della serie A. Un ragazzo che a Biella si trova bene, che vuole bene ed al quale i ragazzi vogliono bene. Il suo ritorno porterà tanto entusiasmo all’interno della squadra e sarà una spinta per dare di più. Come società siamo entusiasti di riuscire ad averlo ancora almeno per una stagione. Quando a febbraio ci siamo forzatamente lasciati, lo abbiamo fatto chiarendo che per lui le porte del club erano aperte ad un suo rientro ed ora siamo felici di riaverlo con noi”.