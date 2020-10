Maltempo, Furia (PD): "Sul quadrante nordest arriva il Sottosegretario all'Ambiente, Morassut"

"Ringrazio il Sottosegretario all'Ambiente, Roberto Morassut, per aver raccolto la nostra richiesta di fare un sopralluogo nel quadrante Nordest del Piemonte. Un quadrante dove l'alluvione dei giorni scorsi ha colpito duramente, producendo inestimabili danni alle comunità ed all'economia locale. Le province di Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola sono vicine in termini di distanza, solo che i chilometri scorrono tra curve e vallate, già di per sé non sempre ben collegate e a rischio di spopolamento a causa della crisi economica e demografica.

Siamo tutti molto preoccupati dall'entità dei danni di frane e allagamenti. Ricostruire i ponti, rifare gli argini dei fiumi e dei torrenti, proteggere i boschi, garantire migliori standard di sicurezza sarà fondamentale per aiutare i territori colpiti a risollevarsi". Questa la dichiarazione di Paolo Furia segretario regionale del partito democratico.