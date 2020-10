Misurazioni edilizie veloci e precise con il nuovo servizio di Ramella Graniti

Spesso nella creazione di un progetto o durante l’acquisto di un articolo per la casa, ci si trova a dover affrontare una delle procedure più tediose (anche se estremamente necessarie ed importanti) nel mondo delle costruzioni e dell’arredamento: quella delle misurazioni. Prendere le misure è infatti fondamentale per poter avere lavori perfetti e, in alcuni casi, anche per evitare dati errati che potrebbero portare a spiacevoli conseguenze.

A questo proposito, Ramella Graniti di Castelletto Cervo, storica attività da anni specializzata nella lavorazione del marmo, ha deciso di aggiungere tra i propri servizi la misurazione edilizia effettuata con Proliner, uno strumento grazie al quale l’azienda potrà prendere dati precisi e in maniera rapida direttamente sul posto, con la possibilità di prelevarli da qualsiasi angolazione, anche la più complessa.

L’utilizzo di questa apparecchiatura diventa utilissimo per cantieri edili, architetti, designer, mobilieri, serramentisti, marmisti e in ogni settore che richieda misurazioni precise, evitando così sprechi di materiale.

Proliner dispone di un software per la creazione e gestione dei progetti capace di migliorare esponenzialmente l’efficienza dei processi aziendali. Dopo aver effettuato le misurazioni, che possono essere sia in formato 2D che in formato 3D, ne verrà subito restituito un file CAD, utile per comprendere al meglio lo stato del proprio piano di lavoro.

Ramella Graniti si trova a Castelletto Cervo (BI), in via Cantone Molino 3.

Per maggiori informazioni: Tel. 0161 859124 - info@ramellagraniti.com