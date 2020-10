La storia di Biella raccontata tramite una caccia al tesoro social

Anche l’edizione 2020 della “Domenica di Carta”, progetto promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per valorizzare Archivi e Biblioteche, in programma per domenica prossima, 11 ottobre 2020, vedrà la partecipazione dell’Archivio di Stato di Biella. Per l’adesione a questa iniziativa, considerando la situazione emergenziale, l’Istituto ha optato per una proposta innovativa, organizzando una speciale caccia al tesoro “social” per le vie della città di Biella, denominata “… è tutta salute! Luoghi e storie di speranza e guarigione della città di Biella attraverso i documenti dell’Archivio di Stato”.

"L’iniziativa, applicando il principio della gamification e prendendo atto delle difficoltà che la situazione legata all’epidemia da COVID 19 pone in questo momento, sconsigliando, per motivi di sicurezza, l’accesso diretto del pubblico nei locali dell’Archivio", chiarisce Stefano Leardi, direttore dell’Archivio di Stato di Biella, "intende portare metaforicamente 'all’esterno' il patrimonio dell’Istituto, ideando e proponendo un percorso attraverso la città di Biella. L’iniziativa NON è competitiva, né vuole essere un concorso a premi. Lo spirito è quello di conoscere il passato della città di Biella con i propri amici, in modo divertente. Tutti i partecipanti riceveranno un piccolo omaggio, indipendentemente dal piazzamento finale. Abbiamo adottato il 'tema' suggeritoci dal Ministero ('Epidemie e antichi rimedi nelle carte d'archivio'), dando un taglio leggermente diverso e concentrandoci sui luoghi di cura, un segnale di speranza in questo anno complicato".

La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento posti (30 persone o 5 squadre) ed è consentita a singoli (maggiorenni o minorenni, purché accompagnati) o gruppi (squadre di massimo 5 persone, con un caposquadra maggiorenne). L’unico requisito per la partecipazione è il possesso, da parte del singolo utente o gruppo, di un account sul social network Instagram. È necessaria l’iscrizione, preferibilmente anticipata, compilando il modulo al URL: https://urly.it/38262 . Eventualmente sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso, direttamente sul posto.

I partecipanti, infatti, verranno accolti, tra le 14:30 e le 15, all’ingresso secondario dell’Archivio di Stato, nella parte posteriore del chiostro rinascimentale di San Sebastiano. Terminata l’accoglienza e la registrazione, sul profilo Instagram dell’Archivio di Stato, verrà postato il primo indizio, basato su uno o più documenti conservati in Archivio, dando avvio al gioco. I partecipanti dovranno indovinare il luogo della città di Biella menzionato dai documenti (un luogo, in passato, deputati alla sanità o alla medicina) e raggiungerlo, rigorosamente a piedi. Una volta arrivati, a riprova del risultato, dovranno scattare un selfie e postarlo su Instagram, taggando l’Archivio di Stato di Biella. In base all’ordine di arrivo, ad ogni squadra/singolo partecipante verrà attribuito un punteggio. Una volta che tutti i partecipanti avranno raggiunto l’obiettivo, sarà postato l’indizio successivo, continuando fino alla conclusione dell’iniziativa.

Il personale dell’Archivio monitorerà la situazione da remoto, pubblicando man mano i nuovi indizi, interagendo con i partecipanti ed aggiornando la classifica.