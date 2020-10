Biella, alla Biblioteca ragazzi consegna del libro in dono Nati per Leggere

Riprende, dopo una forzata interruzione a causa della pandemia, il progetto Nati per Leggere ed esce dai confini della città per coinvolgere i neonati del territorio attraverso le biblioteche del Sistema Bibliotecario Biellese.

Promosso e sviluppato dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino Onlus, Nati per Leggere Sistema Bibliotecario Biellese è realizzato dalla Biblioteca Civica di Biella con il sostegno della Compagnia di San Paolo, nell’ambito del progetto regionale “Nati per Leggere Piemonte”.La Città di Biella darà il benvenuto nella comunità dei lettori ai nuovi nati con l’omaggio di un libro che le famiglie potranno ritirare presso la sede della Biblioteca Ragazzi “Rosalia Aglietta Anderi” Palazzina Piacenza o in occasione di una delle visite dal pediatra, qualora abbia aderito al progetto.

I pediatri consegneranno il testo Buonanotte Luna nell’edizione speciale Nati per Leggere, mentre le biblioteche aderenti al progetto il libro Buongiorno Sole sempre nell’edizione speciale Nati per Leggere.Ogni amministrazione locale potrà corredare il dono di una lettera di benvenuto. Il sindaco Claudio Corradino e l’ Assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino hanno dato il loro personale benvenuto ai piccolissimi della Città di Biella.

Entrambi i libri selezionati riescono a riprodurre lo sguardo dei più piccini sull’ambiente circostante e con rassicurante ripetitività coccolano il bambino grazie alla nenia derivata dalle parole e grazie ad immagini accoglienti dove la mamma e il papà rappresentano il centro affettivo che permette di guardare a tutto con serenità. La Biblioteca Ragazzi “Rosalia Aglietta Anderi” da ottobre ha anche inserito in calendario l’iniziativa “Una biblioteca tutta per te”, che offre ai neogenitori l’opportunità di prenotare un appuntamento di 30 minuti con le bibliotecarie nello spazio 0-3 per ricevere il libro dono e scoprire insieme il mondo di Nati per Leggere.Per essere aggiornati sulle iniziative legate al programma “Nati per Leggere Sistema Bibliotecario Biellese” è sufficiente collegarsi con la pagina FB del progetto.