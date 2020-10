Dal Nord Ovest - Spaventoso incidente sulla Torino-Caselle

I Vigili del Fuoco del comando di Torino stanno intervenendo in prossimità dello svincolo della Torino-Caselle direzione capoluogo per un un incidente stradale. Un autoarticolato carico di bombole di ossigeno si è ribaltato, lievi conseguenze per il conducente ma la circolazione è interrotta per permettere alla squadra di mettere in sicurezza lo scenario e intervenire su eventuali perdite di gas.

Sul posto autogru, nucleo NBCR (nucleare biologico chimico radiologico), tecnici della viabilità e Polizia stradale.