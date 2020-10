Dal Nord Ovest – Auto finisce in un canale e donna resta incastrata

Spaventoso incidente stradale sulla Provinciale 11, all'altezza dell'abitato di San Germano. Poco dopo le 17.45 di oggi, 8 ottobre, un'auto ha terminato la sua corsa in un canale adiacente alla strada per cause in fase di verifica da parte dei militari dell'Arma, intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco di Vercelli.

Rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo, la donna alla guida è stata estratta grazie all'azione della squadra che, per l'occasione, ha utilizzato l'autogru. La signora è stata poi affidata alle cure del personale sanitario che la elitrasportava al nosocomio per le cure del caso.