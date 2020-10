Rapina alla Conad di Candelo, i Carabinieri arrestano una donna

Ha fatto la spesa e poi è scappata spintonando la cassiera aggravando di fatto la propria posizione. Nella serata di martedì i Carabinieri delle stazioni di Candelo e Vigliano sono intervenuti al supermercato Conad nel comune di candelo. Poco prima una donna aveva, prima riempito il sacchetto della spesa con generi alimentari e poi, nella fuga per guadagnarsi l'uscita, spintonato la cassiera che voleva impedirle il furto.

Fortunatamente nessuna conseguenza per la giovane dipendente del market. I Carabinieri hanno subito avviato le ricerche nelle zone limitrofe e grazie alla perfetta conoscenza del territorio da parte dei militari dell'Arma di Candelo, in breve tempo è stata rintracciata in un parco poco distante, ancora col sacchetto della spesa in mano.

Visti i precedenti specifici della donna per i carabinieri non ci sono stati dubbi nel procedere con l'arresto per rapina impropria della 25enne, di origini pugliesi. I Carabinieri hanno poi trasmesso gli atti relativi all'arresto alla Procura. Nella mattinata odierna si celeba l'udienza di convalida.