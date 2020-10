Prima atti di violenza poi la insegue: donna di 29 anni chiede aiuto alla Polizia

Ieri 7 ottobre 2020, intorno alle ore 12,30, durante un normale servizio di controllo del territorio, una pattuglia della Polizia di Stato interviene presso la stazione ferroviaria d Biella, in quanto alla sala operativa della Questura era arrivata una telefonata che segnalava una donna inseguita da un uomo.

Gli operatori della Squadra volante si portano immediatamente sul posto e intercettano l’uomo di 29 anni proveniente dal milanese e la donna sua coetanea. In particolare tra i due ex conviventi, dopo essersi incontrati, era nato un diverbio sfociato in atti di violenza nei confronti della donna.

Per tale ragione nei confronti del ragazzo è stato emesso, da parte del Questore, un provvedimento di ammonimento di genere.