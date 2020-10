Maltempo, Sordevolo è tagliato a metà

A Sordevolo il maltempo dello scorso week end ha significato poche zone colpite, ma danni importanti, come quello causato da una frana nel centro del paese, in zona Molino Lova, che ha praticamente tagliato a metà il paese.

"Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre, - racconta il sindaco Alberto Monticone - questa frana ha travolto i muri di contenimento, uno sopra e l'altro sotto, presenti in quel punto. In questi giorni stiamo liberando la strada ed iniziando ad imbastire i lavori per rimettere tutto in sicurezza: non sarà una cosa brevissima perchè, considerati i due muri d contenimento, l'intervento sarà importante".

Amministrazione Comunale al lavoro anche per ripristinare una roggia dove è presente l'immesso del torrente Elvo. "La roggia presentava una quantità impressionante di detriti, - precisa Monticone - che abbiamo già liberato per la maggior parte. Il resto dei danni sono qualche smottamento in giro per il paese, subito anche dai privati".