Maltempo, semaforo e traffico rallentato su Provinciale per Graglia

Il maltempo colpisce anche la Valle Elvo. A causa delle intense piogge dello scorso weekend, si è verificato un dissesto importante nel versante di valle sulla Provinciale 500 a Occhieppo Superiore, in prossimità dell'incrocio con la SP 502 Sordevolo-Biella. Per questo si è dovuto istituire il senso unico alternato regolato da un impianto semaforico fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza per il transito veicolare. Com'era prevedibile il traffico è rallentato con code di mezzi.

“Sono state rimosse due frane nei giorni scorsi, – sottolinea il sindaco Emanuele Ramella Pralungo – ma segnalo grossi danni sulle sponde dell'Elvo: occorrono interventi urgenti per ripristinare le massicciate. Penso che ci giocheremo un milione di euro”.

Una frana ha anche interessato una parte del muro del cimitero. “Nella parte pedonale – specifica il primo cittadino di Occhieppo Superiore – Capiremo presto come agire. Abbiamo poi dovuto rimuovere alcuni alberi caduti, nella notte di sabato, sul torrente Romioglio. Inoltre, c'è stata un'altra frana anche in Località Morione: è interessata una parte della strada comunale, agibile al momento, ma l'erosione rischia di proseguire e potrebbe metterla a rischio. Avanzeremo una richiesta, a copertura dei danni, alla regione Piemonte”.