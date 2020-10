Maltempo, accantonata l'idea del ponte Bailey, si procede con progetto e costruzione definitiva

Dopo il sopralluogo dei tecnici del Genio militare di lunedì è stata accantonata l'idea della costruzione di un ponte Bailey. Costi e tempistica hanno giocato a favore del "definitivo". Intanto si è iniziato a lavorare anche a Piedicavallo, dove in mattinata sono arrivate le prime ruspe.

"Alla Malpensà questa mattina sono arrivati l'ingegner Martiner e il geologo Maffeo incaricati dalla provincia per redigere un progetto di un muro definitivo -commenta il sindaco di Campiglia Cervo, Maurizio Piatti-. E' stata scartata l'idea di un ponte provvisorio a fronte di tempistica simile e costi provvisori. Si sta procedendo per riaprire il più presto possibile il transito della sp 100 interrotto dalla frana".

Il transito della strada Asmara-Balma, il guado sul rio Rivazza è quasi a posto. "Stiamo sistemando la cartellonisca verticale e ultimando alcune opere di sicurezza- prosegue Piatti-. La strada come in molti sapranno, è molto stretta e pericolosa. Al massimo domani mattina verrà riaperta col senso unico, ovvero si potrà solo scendere perchè si salirà da Quittengo. Domani arriverà sottosegretario all'Ambiente e sabato il capo della Protezione civile nazionale, speriamo che tutte queste visite servano a qualcosa".

Anche a Piedicavallo si lavora per ripristinare il prima possibile i disagi. Stamattina si sono viste le prime ruspe per un primo accenno di sorriso del sindaco Carlo Rosazza Prin e della parlamentare Cristina Patelli che ha trascorso, proprio in questa valle, la sua adolescenza. "Una bella notizia per la rapida ricostruzione della nostra amata Valle Cervo -commenta l'onorevole-. In questa occasione un plauso per le ordinanze urgenti adottate per la progettazione e i successivi lavori di somma urgenza per il ripristino e messa in sicurezza del territorio".

LEGGI ANCHE "A Piedicavallo si lavora senza soste..."