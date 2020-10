Maltempo, a Pray 13 frane e danni alle difese spondali. Sindaco: “Ponte Pianceri resta chiuso” FOTO

Interventi di somma urgenza nel comune di Pray dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi. “Si è da poco conclusa una prima ricognizione di tutto il territorio con l'ingegnere incaricato – afferma il sindaco Gian Matteo Passuello – Sono stati riscontrati 13 movimenti franosi di piccola e media dimensione. Stiamo tenendo d'occhio due di queste frane, presenti sull'ex provinciale per Coggiola e a ridosso del cimitero di Pianceri Alto. Si deve intervenire velocemente per preservare il cimitero e l'incolumità delle case vicine rimuovendo tutto il materiale caduto, o rimasto in bilico, e tagliando la vegetazione. Fortunatamente non ci sono problemi alla viabilità”.

Sotto la lente d'ingrandimento anche gli argini e le difese spondali dei torrenti. “Il 50/60 per cento di queste non esistono più – sottolinea il primo cittadino – Alcuni manufatti sono letteralmente spariti e non vi è più traccia. Il torrente si è ripreso chilometri quadrati di terreni laterali lasciando dietro di sé danni considerevoli. Ad oggi è vulnerabile”. Monitorato attentamente anche il Ponte di Pianceri, rimasto chiuso nei giorni dell'emergenza maltempo. “E lo resterà. Ha avuto una forte sollecitazione alla spalla destra, in prossimità dello spazio Atap, dove le pietre hanno creato seri problemi – spiega Passuello – Ora spetta alla Provincia intervenire velocemente per la sua messa in sicurezza”.

La stima dei danni è ancora prematura come conferma il primo cittadino: “Non si ha ancora un'idea precisa ma sembrano meno ingenti rispetto al passato. Come presidente dell'Unione Montana del Biellese Orientale ho incaricato tre studi tecnici specializzati per una ricognizione dettagliata dello stato attuale degli argini dei 22 comuni membri. Conto di averla entro 7/8 giorni”.