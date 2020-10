Maltempo, a Pollone danni contenuti sia in paese che in Burcina FOTO

Bilancio danni abbastanza positivo a Pollone dopo il terribile weekend di maltempo.

In paese si sono verificate due frane su altrettante strade provinciali. Una, causata della caduta di una pianta, sulla via diretta al Favaro, che è già stata liberata dalla Provincia; l'altra, in direzione Canton Bonino e poi Cossila San Grato, per la quale il Comune ha fatto segnalazione alla stessa Provincia.

"Il resto dei danni - spiega il sindaco Sandro Bonino - sono situazioni non gravi che richiederanno interventi un poco più seri di una normale manutenzione, che, comunque, deve essere svolta con cura. I pozzetti di raccoglimento delle acque devono essere puliti non solo sulle griglie in superficie, ma anche nella parte di scarico. E le stesse griglie devono essere manutentate: altrimenti, in situazione di grave maltempo, è come non averle".

L'opera più importante in previsione riguarda un grosso invaso nel torrente Oremo, che, prima dell scorso inverno, è già stato oggetto di un grosso risanamento. "E'una fortuna che, con un grosso investimento, abbiamo realizzato questo lavoro - precisa il primo cittadino - perchè, adesso, pare che si sia nuovamente riempito di alberi, sterpaglie e pietre. Questo sarà il nostro sopralluogo principale per valutare come intervenire:gestire bene questo invaso significa limitare la velocità dell'acqua".

Situazione simile al Parco Burcina con due smottamenti, uno nei pressi della Cascina Emilia e l'altro sulla salita dei rododendri, come racconta il presidente dell'Ente Parco, Carlo Bider: "Nella scarpata retrostante la nostra sede operativa di Cascina Emilia c'è stato uno smottamento che ha spostato 2-3 metri cubi di terra, mentre sulla salita una frana ha coperto un acquedotto fognario di scorrimento. Per il resto alcune erosioni non gravi sulle strade".

Il Parco Burcina è un ente strumentale della Regione Piemonte. "C'è stata una riunione di tutti gli enti delle province piemontesi coinvolte dal maltempo - continua Bider, - in cui, consapevoli di avere problemi meno gravi rispetto ad altre zone, abbiamo chiesto alla Regione fondi per impedire il proseguimento dell'erosione sulle frane che si sono aperte, e ripristinare la sicurezza del parco".