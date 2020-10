Follia a Cerrione, cacciatore spara a un capriolo a soli 60 metri dalle case e scappa

E' stato ammazzato un capriolo a soli 60 metri dalle abitazioni. Il fatto è successo sabato pomeriggio intorno alle 14 e i cittadini impauriti hanno immediatamente avvisato la centrale operativa del 112. Il tempo di arrivare a Cascina Zeppe di Cerrione, luogo dove è avvenuta la battuta di caccia, i Carabinieri forestali della stazione di Biella però non sono riusciti a identificare l'uomo.

"Lo abbiamo visto abbattere il capriolo" hanno affermato alcuni testimoni. Ma purtroppo l'uomo deve aver mangiato la foglia e dopo aver cercato di trascinare l'animale per diversi metri, è fuggito per i boschi facendo perdere le proprie tracce.

La successiva misurazione della distanza da parte dei militari in base alla striscia di sangue lasciata sul terreno, ha stabilito che l'uccisione dell'ungulato sarebbe avvenuta a 60 metri dalle abitazioni. L'attività di caccia deve essere svolta oltre 150 metri dai muri delle abitazioni quindi il capriolo è stato abbattuto di molto all'interno della "zona franca".

I tentativi di ricostruire l'identikit del cacciatore purtroppo sono stati vani. I presenti non hanno saputo descrivere l'uomo e neanche vedere con quale auto si dovrebbe essere allontanato dopo la fuga a piedi per i boschi. Nessuna sanzione amministrativa dunque. Abbiamo sempre parlato di cacciatore ma in questo caso lo potremmo definire delinquente, neanche bracconiere, perchè sparare in prossimità di abitazioni è veramente un gesto da folli. E rimarrà anche impunito. Purtroppo.