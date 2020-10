Ancora vandali, a Portula divelto un cancello vicino alla scuola. Sindaco: “Fesseria che fa girare le scatole”

Tornano a colpire i vandali nel Biellese. Nei giorni scorsi, ignoti hanno divelto un cancelletto adiacente alla scuola primaria di Portula, rompendo anche un cestino per i rifiuti. Un gesto che non è passato inosservato sui social, tanto da scatenare le ire dei cittadini.

“Era un cancello utilizzato a protezione dei bambini visto che lì vicino c'è una scalinata – spiega amareggiato il sindaco Fabrizio Calcia Ros - Quando escono per giocare serve per precauzione. Qualche imbecille, però, ha pensato di danneggiarlo. Sono piccole fesserie che fanno girare le scatole, anche perchè non hanno senso se non danneggiare i beni della comunità”.