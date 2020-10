A Mongrando cambia la viabilità per maltempo, chiuso Ponte Gilino in via per Borriana

Cambia la viabilità a Mongrando dopo l'ondata di maltempo dello scorso weekend. “A seguito degli eventi metereologici avvenuti tra il 2 e il 3 ottobre – comunica l'amministrazione comunale - che hanno provocato innalzamento delle acque del torrente Elvo e trasporto di materiale vegetativo e vista la relazione sulla verifica dello stato di conservazione del Ponte Gilino con lunghezza di circa 136 mt. sul Torrente Elvo sito in Via Per Borriana si rende necessario il divieto di transito sia pedonale che veicolare come da ordinanza”. Via per Borriana resterà chiusa dal 5 ottobre fino alla verifica dello stato delle pile e della spalla del ponte.