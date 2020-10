San Cassiano in festa, arriva Ben rivà an Riva con cori e giochi per bambini

Domenica 11 ottobre si svolgerà la 18° edizione della festa Ben rivà an Riva, Festa Patronale di San Cassiano. Anche se in forma ridotta rispetto alle edizioni precedenti l’Ente Manifestazioni Biella Riva ha voluto proporre il tradizionale appuntamento autunnale. Alle 10.30 si terrà la celebrazione della Santa Messa in piazza San Cassiano celebrata dal Vescovo di Biella Roberto Farinella (i posti a sedere sono limitati).

Alle 12 ci sarà la presentazione del libro “Tutto l’occorrente per i giorni di pioggia” scritto da Paola Grosso , nata e cresciuta nel rione Riva . “…due racconti di fantasia per tutti per chi si ricorda ancora di sognare e per chi sogna e basta”. Nel pomeriggio a partire dalle 14.30 ci saranno i giochi per i bambini nei cortili dell’Oratorio San Cassiano. Alle 15.30 sempre in piazza San Cassiano ci sarà la rassegna corale Genzianella e.. con la partecipazione del Coro Genzianella Città di Biella e del Coro Vocinsieme ( i posti a sedere sono limitati).

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto della normativa di prevenzione del Covid-19. I partecipanti dovranno rispettare il distanziamento ed indossare la mascherina. Nell’area giochi pomeridiana l’accesso sarà consentito solo ai bambini.