Pronta al debutto la terza edizione del Festival del fumetto Nuvolosa

È in partenza la terza edizione di Nuvolosa, il festival del fumetto che il Comune di Biella – Assessorato alle Politiche Giovanili organizza con l’associazione culturale Creativecomics, con il sostegno finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e il supporto dell’università popolare UpbEduca, Palazzo Ferrero-Miscele Culturali e Liceo Artistico cittadino.

Come sempre il cuore del progetto è il concorso artistico nazionale rivolto ai giovani tra i 16 e i 35 anni residenti in Italia o cittadini italiani all’estero, e che prevede premi in denaro (1.000, 500 e 300 euro) e la pubblicazione di un catalogo con nove opere selezionate. La scadenza per partecipare al concorso è il 3 gennaio 2021. Il tema di quest’anno è “Viaggio. Orizzonti, frontiere, generazioni ...”collegato alla quarta edizione dell’omonima rassegna che animerà anche nel 2021 le dimore storiche del rione Piazzo con l’intento di indagare i molteplici significati della parola "viaggio” attraverso numerosi eventi connessi tra loro. Una presentazione pubblica del Concorso è prevista a Candelo domenica 11 ottobre alle ore 17 presso la Sala Incontri, nell’ambito dell’evento Fumetti al Ricetto.

Oltre al concorso, sono previsti alcuni “Laboratori del Fumetto” presso il Liceo Artistico ‘G. e Q. Sella’ di Biella e la Casa Circondariale. Questo percorso formativo è previsto per il mese di novembre e sarà strutturato iniziando con l’inquadramento storico-culturale dell’arte del fumetto, per passare allo studio di personaggi, agli elementi e agli ambienti per giungere alla realizzazione di una tavola vera e propria. Altre iniziative formative rivolte ai bambini saranno proposte in collaborazione con il Centro Commerciale Gli Orsi. Coronamento dell’iniziativa saranno le mostre e gli eventi previsti nel marzo 2021, con premiazione dei vincitori ed esposizioni dei lavori selezionati e di autori di rilevanza nazionale, performance live per il pubblico, presentazioni editoriali, stand di fumetti, incontri con autori…, il tutto nella cornice di Palazzo Ferrero al Piazzo. Alcune delle opere selezionate nell’ambito del concorso saranno inoltre esposte nel contesto di eventi organizzati nel Casalese da mOM! Eventi.

“Il concorso - spiega l’assessore alle politiche giovanili Gabriella Bessone - nasce per stimolare la creatività e l’intraprendenza dei giovani e quest’anno si arricchisce, aggiungendo agli storici premi in denaro per le opere di giovani fumettisti un premio speciale per la migliore storia/sceneggiatura. Sono grata a tutti i partner che ci supportano in questo interessante e prezioso progetto che ha riscosso finora grande successo, sia per la partecipazione alle attività formative che al concorso nazionale, alle esposizioni e all’evento conclusivo”.

Info: Informagiovani, via Italia 27/a – Biella tel. 015 3507 380 – 381, https://www.informagiovanibiella.it/premio-nuvolosa