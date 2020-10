Cavaglià, alla scuola dell'infanzia la nuova sala di lettura "Angela lppolito" FOTO

La Festa dei Nonni di venerdì 2 ottobre è stata l'occasione per l'inaugurazione della nuova "Sala di lettura" della scuola dell'infanzia Alfonso Tua di Cavaglià, dedicata a Angela lppolito, alunna della scuola prematuramente scomparsa qualche mese fa.

Una cerimonia sobria, in linea con le attuali regole di prevenzione, con la presenza dei bambini e delle loro insegnanti, del parroco Don Adriano Bregolin, di sindaco ed assessori, e degli amministratori della scuola. "E' un vuoto incolmabile - questo il coro unanime dei presenti - oltre che per i famigliari, anche per tutti coloro che lavorano nella scuola, e che tutti i giorni avevano il piacere di incontrare il sorriso di Angela".

La sala lettura è dipinta con personaggi dei cartoni animati, da Bambi a Pinocchio ai cuccioli Dalmata della Carica dei 101. Tutti i personaggi escono simbolicamente da un libro che una bambina, dai caratteri somatici asiatici come Angela, tiene aperto sulle sue ginocchia. L'opera pittorica è stata eseguita da Gigi Cardona e generosamente donata alla scuola.

Un ulteriore miglioramento per la scuola dell'infanzia, tenuto conto che, alla riapertura di settembre, i bambini avevano già trovato un ambiente parzialmente rinnovato grazie alla tinteggiatura di una parte delle facciate esterne, del cancello e dei muretti del vialetto: un restyling dai colori vivaci e ben combinati per rendere piacevole e rallegrare l'ingresso a scuola. "Gli altri lavori in previsione - spiega il sindaco Mosè Brizi - sono la tinteggiatura, durante le vacanze natalizie, del salone dedicato ai bambini del nido e, se le finanze lo permetteranno, nel nuovo anno in primavera la tinteggiatura delle facciate sud e ovest a completamento dell'esterno dell'edificio".