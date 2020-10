Personalità e design, i nuovi modelli "DR" si presentano da Bergo VIDEO

Da bergo la DR 5.0 un suv italiano low cost disponibile anche con motore gpl. Il marchio molisano si presenta come suv compatto e un design distintivo con un ridotto coefficiente di resistenza, un basso consumo di carburante come anche il rumore durante la guida. Il suv sfoggia un allestimento unico full optional degno di una classe superiore, tetto apribile automatizzato, retrocamera, sensori di parcheggio, sistema keyless, climatizzatore e rivestimenti interni in ecopelle. Le motorizzazioni sono Benzina Euro 6, biofuel a Gpl, emissioni 158 g/km EURO 6D ISC-FCM per la versione benzina e 131g/km EURO 6D ISC-FCM per la benzina/gpl.La dr F35 è un'auto dalla spiccata personalità e da un design sportivo, le sue linee aerodinamiche e l'isolamento acustico dell'abitacolo conferiscono all'auto confort e silenziosità molto elevati, tutto questo è possibile grazie al cospicuo utilizzo di materiali ad alta tecnologia che isolano il rumore. Anche l'F35 è dotata da una serie di optional di serie che non hanno euguali, motorizzazioni benzina e gpl, emissioni 140 g/km EURO 6D ISC-FCM per la versione benzina e 123 g/km EURO 6D ISC-FCM per benzina/gpl.La prova vi lascerà stupiti, per informazioni e prova contattare Bergo, in via Ivrea 103 Biella, al numero 015 402620.