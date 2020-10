Festa e commozione per la partenza delle suore Rosminiane da Biella FOTOGALLERY

La Comunità di Biella ha salutato sabato 3 ottobre le suore Rosminiane in un'atmosfera di festa e di commozione con una sentita celebrazione del Vescovo S.E. Roberto Farinella e del Parroco del Duomo Don Paolo, con la collaborazione dell'Associazione Crescere con Rosmini.

L'alluvione del giorno prima non ha consentito alle suore di Borgomanero, Domodossola, Milano e alla Madre Generale di essere presenti ma il ringraziamento per l'opera svolta in tutti questi anni di presenza sul nostro territorio era doveroso soprattutto verso le sorelle dell'Istituto Losana di Biella che hanno fatto crescere tante generazioni di biellesi con gli insegnamenti del Beato Don Antonio Rosmini.

I bambini e i ragazzi presenti hanno rallegrato le suore, tutti i presenti si sono sentiti una grande famiglia. Queste le parole del presidente dell'Associazione Crescere con Rosmini, Marco Sella Ciaffrei.