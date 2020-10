Coronavirus, a Vigliano distribuzione mascherine ai cittadini: ecco gli orari

La stretta decisiva del Governo per contrastare la seconda ondata di contagi è arrivata. Da oggi, 8 ottobre, scatta l’obbligo di portare sempre con sé la mascherina e di indossarla anche all’aperto. Tale obbligo non riguarda i bambini sotto i sei anni, chi fa attività sportiva, chi frequenta luoghi isolati e le persone con patologie e disabilità non compatibili con l'uso della stessa.

Per i cittadini di Vigliano Biellese impossibilitati all’acquisto e in condizioni di assoluta necessità, vengono messe a disposizione mascherine lavabili, sino ad esaurimento scorte. La consegna verrà effettuata presso la Sala Consiliare (P.zza Roma n. 4) nelle seguenti giornate: venerdì 9/10 dalle 11 alle 12; lunedì 12/10 dalle 11 alle 12; mercoledì 14/10 dalle 14 alle 15; lunedì 19/10 dalle 11 alle 12; mercoledì 21/10 dalle 14 alle 15. Vengono prorogate le misure in vigore e lo stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021.

Ferme quindi le norme anti contagio in vigore fin dall'inizio della pandemia: distanziamento fisico di almeno un metro, divieto di assembramento, rispetto delle misure igieniche a partire dal lavaggio delle mani, obbligo di stare a casa con più di 37,5 di febbre.Sono previste sanzioni per chi non indossa la mascherina e per chi viola le norme antiassembramento.